５０００人がプレーに感嘆　ラグビー南ア、鹿児島市で公開練習

(2019/09/09 23:00)

約５０００人の観客を前に練習するラグビーＷ杯南アフリカ代表の選手たち＝９日、鹿児島市の白波スタジアム

２０日に開幕するラグビーワールドカップ（Ｗ杯）に出場する南アフリカ代表は９日、鹿児島市の白波スタジアムで練習を公開した。軽快なプレーを披露する選手に、約５０００人の観客からは「すごい」と歓声があがった。１２日も午後３時１０分から練習を公開する予定。練習後には先着３００人に、サイン会と写真撮影会がある。