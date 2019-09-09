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５０００人がプレーに感嘆　ラグビー南ア、鹿児島市で公開練習

(2019/09/09 23:00)
約５０００人の観客を前に練習するラグビーＷ杯南アフリカ代表の選手たち＝９日、鹿児島市の白波スタジアム
　２０日に開幕するラグビーワールドカップ（Ｗ杯）に出場する南アフリカ代表は９日、鹿児島市の白波スタジアムで練習を公開した。軽快なプレーを披露する選手に、約５０００人の観客からは「すごい」と歓声があがった。
　１２日も午後３時１０分から練習を公開する予定。練習後には先着３００人に、サイン会と写真撮影会がある。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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