５０００人がプレーに感嘆 ラグビー南ア、鹿児島市で公開練習
(2019/09/09 23:00)
２０日に開幕するラグビーワールドカップ（Ｗ杯）に出場する南アフリカ代表は９日、鹿児島市の白波スタジアムで練習を公開した。軽快なプレーを披露する選手に、約５０００人の観客からは「すごい」と歓声があがった。
約５０００人の観客を前に練習するラグビーＷ杯南アフリカ代表の選手たち＝９日、鹿児島市の白波スタジアム
１２日も午後３時１０分から練習を公開する予定。練習後には先着３００人に、サイン会と写真撮影会がある。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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