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Ｈ２Ｂ １１日早朝打ち上げ　種子島宇宙センター

(2019/09/10 22:00)
打ち上げに向け射点に移動するＨ２Ｂロケット８号機＝南種子町の種子島宇宙センター
　三菱重工業は１１日午前６時３３分、Ｈ２Ｂロケット８号機を南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げる。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の物資補給機「こうのとり」（ＨＴＶ）８号機を搭載したＨ２Ｂは１０日、射点に移された。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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