Ｈ２Ｂ １１日早朝打ち上げ 種子島宇宙センター
(2019/09/10 22:00)
三菱重工業は１１日午前６時３３分、Ｈ２Ｂロケット８号機を南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げる。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の物資補給機「こうのとり」（ＨＴＶ）８号機を搭載したＨ２Ｂは１０日、射点に移された。
打ち上げに向け射点に移動するＨ２Ｂロケット８号機＝南種子町の種子島宇宙センター
（記事全文は１１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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