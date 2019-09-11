最高賞に内野君ら４点 第１２回南日本ジュニア美術展
(2019/09/11 06:30)
第１２回南日本ジュニア美術展（南日本新聞社主催、昴特別協賛）の入賞入選が１０日までに決まった。最高賞の南日本新聞社賞に、土橋幼稚園の稲留七美ちゃんの「おかおがぬれてもなかないよ」（平面）、田上小６年内野秀南君の「僕の頭の中」（立体）、万世中３年武田一美さんの「ＳＡＫＵＲＡＪＩＭＡ」（平面）、松陽高２年吉田愛由香さんの「包まれる」（平面）の４点が選ばれた。
平面部門の審査をする審査員ら＝鹿児島市立美術館
同展は１３～２３日、市立美術館である。１７日休館。入場無料。
（記事全文は１１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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