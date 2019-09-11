TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 文化・芸術

最高賞に内野君ら４点　第１２回南日本ジュニア美術展

(2019/09/11 06:30)
平面部門の審査をする審査員ら＝鹿児島市立美術館
　第１２回南日本ジュニア美術展（南日本新聞社主催、昴特別協賛）の入賞入選が１０日までに決まった。最高賞の南日本新聞社賞に、土橋幼稚園の稲留七美ちゃんの「おかおがぬれてもなかないよ」（平面）、田上小６年内野秀南君の「僕の頭の中」（立体）、万世中３年武田一美さんの「ＳＡＫＵＲＡＪＩＭＡ」（平面）、松陽高２年吉田愛由香さんの「包まれる」（平面）の４点が選ばれた。
　同展は１３～２３日、市立美術館である。１７日休館。入場無料。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ