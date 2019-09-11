アマゾン球児出水訪問 支援受け「感謝」
(2019/09/11 20:00)
ブラジル北部、アマゾン川流域の都市マナウスの少年野球チーム「マナウスカントリークラブ」の一行11人が４～６日、出水市と阿久根市を訪れた。出水市出身の宮田瑠星監督（25）が資金集めなどに奔走し、来日が実現した。球児たちは「日本からたくさんの支援を受けた」と感謝する。
出水入りし歓迎の横断幕を手に笑顔の宮田瑠星さん（前列右端）と球児たち＝出水市のＪＲ出水駅
（記事全文は１２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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