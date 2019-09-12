最高賞に別府さん（鹿屋市）　かごしまフォト農美展

(2019/09/12 13:00)

第２８回かごしまフォト農美展の審査に当たる英伸三氏（左）と遠藤純男氏＝鹿児島市の県土地改良会館

第２８回かごしまフォト農美展（鹿児島県農業農村整備情報センター、県、水土里ネット鹿児島、南日本新聞社主催）の入賞入選が１１日までに決まった。最高賞の県知事賞に、鹿屋市の主婦別府和代さん（52）の「ゴボウ畑の海外実習生」が選ばれた。展覧会は来年１月７～１３日、鹿児島市立美術館である。表彰式は同１１日、同館。選外作品の返却は１０月１～２５日午前９時～午後５時、各応募先で対応する。