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最高賞に別府さん（鹿屋市）　かごしまフォト農美展

(2019/09/12 13:00)
第２８回かごしまフォト農美展の審査に当たる英伸三氏（左）と遠藤純男氏＝鹿児島市の県土地改良会館
　第２８回かごしまフォト農美展（鹿児島県農業農村整備情報センター、県、水土里ネット鹿児島、南日本新聞社主催）の入賞入選が１１日までに決まった。最高賞の県知事賞に、鹿屋市の主婦別府和代さん（52）の「ゴボウ畑の海外実習生」が選ばれた。
　展覧会は来年１月７～１３日、鹿児島市立美術館である。表彰式は同１１日、同館。選外作品の返却は１０月１～２５日午前９時～午後５時、各応募先で対応する。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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