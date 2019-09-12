市来農芸高産牛２部門で１席 鹿児島中央地区共進会
(2019/09/12 06:30)
鹿児島中央地区秋季畜産共進会は１１日、日置市の鹿児島中央家畜市場であり、日置など４市の５４頭が４部門で競った。グランドチャンピオンは、３部父系群１席の久保吾郎さん（日置市）の「こゆり」など３頭。市来農芸高校（いちき串木野市）の出品牛が若雌１部（生後１３～１６カ月）と若雌２部（同１７～２３カ月）の１席に輝いた。
久保吾郎さんの出品牛
（記事全文は１２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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