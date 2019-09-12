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市来農芸高産牛２部門で１席　鹿児島中央地区共進会

(2019/09/12 06:30)
久保吾郎さんの出品牛
　鹿児島中央地区秋季畜産共進会は１１日、日置市の鹿児島中央家畜市場であり、日置など４市の５４頭が４部門で競った。グランドチャンピオンは、３部父系群１席の久保吾郎さん（日置市）の「こゆり」など３頭。市来農芸高校（いちき串木野市）の出品牛が若雌１部（生後１３～１６カ月）と若雌２部（同１７～２３カ月）の１席に輝いた。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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