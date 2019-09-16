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太平獅子舞踊り練習に熱　花尾神社秋の大祭へ向け　鹿児島市

(2019/09/16 13:00)
「ハンヤレ」の練習で、元気よく跳ねる子どもたち＝鹿児島市花尾町の大平公民館
　鹿児島市の花尾神社「秋の大祭」で奉納する郷土芸能の一つ、大平獅子舞踊りに参加する子どもたちが、本番の２３日に向けて練習に励んでいる。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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