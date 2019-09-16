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水球少年男子・鹿児島が優勝　茨城国体

(2019/09/16 14:14)
南日本新聞ニュース
　第７４回国民体育大会（茨城国体）は１６日、茨城県の土浦第二高校プールで水球男子決勝があり、鹿児島（鹿児島南高）が埼玉（選抜）を１２－１０で破り、２年連続４度目の優勝を果たした。今国体での鹿児島県勢の優勝は初めて。
　鹿児島南は全国高校総体に続き２冠を達成した。
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