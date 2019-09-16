異文化体験意義を再考　いちき串木野・薩摩藩英国留学生記念館

(2019/09/16 20:15)

異文化体験の意義を語り合うパネリストら＝いちき串木野市の薩摩藩英国留学生記念館

いちき串木野市羽島の薩摩藩英国留学生記念館で１４日、開館５周年記念イベントがあった。同館と海外２カ所をインターネットで結んだ討論会「今、旅に出よう 外を見よう」もあり、薩摩藩留学生の歴史を踏まえながら、異文化に触れる大切さをいま一度考えた。討論はフリーアナウンサーの住吉美紀さんを進行役に、観光関係者や教育関係者、高校生、海外出身者らがパネリストを務めた。米カリフォルニアの長沢鼎の親族らも映像で参加した。