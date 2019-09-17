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廃校舎に共有オフィス ＩＴ企業誘致狙う　曽於市

(2019/09/17 20:00)
旧財部北中学校の被服室を改装したコワーキングスペース「ＲＯＯＭ５４１０１」＝曽於市財部
　２０１２年に閉校した曽於市の財部北中学校跡に、コワーキングスペース（共有オフィス）「ＲＯＯＭ５４１０１」がオープンした。市がＩＴ企業の誘致対策として整備したもので、同校舎を職業訓練施設などとして活用している「たからべ森の学校」が運営する。
　料金体系は当日利用（３時間５００円、１日１０００円）、月利用（１カ月５０００円）、会議室利用（１時間１０００円）の３種類で、当日利用、月利用には学生割引もある。「星の宿」の宿泊者は無料で使える。
　たからべ森の学校＝0986(28)6120
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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