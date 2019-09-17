廃校舎に共有オフィス ＩＴ企業誘致狙う 曽於市
(2019/09/17 20:00)
２０１２年に閉校した曽於市の財部北中学校跡に、コワーキングスペース（共有オフィス）「ＲＯＯＭ５４１０１」がオープンした。市がＩＴ企業の誘致対策として整備したもので、同校舎を職業訓練施設などとして活用している「たからべ森の学校」が運営する。
旧財部北中学校の被服室を改装したコワーキングスペース「ＲＯＯＭ５４１０１」＝曽於市財部
料金体系は当日利用（３時間５００円、１日１０００円）、月利用（１カ月５０００円）、会議室利用（１時間１０００円）の３種類で、当日利用、月利用には学生割引もある。「星の宿」の宿泊者は無料で使える。
たからべ森の学校＝0986(28)6120。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- オオクワガタ育て十数年 錦江町・木尾さん (09/17 21:00)
- 廃校舎に共有オフィス ＩＴ企業誘致狙う 曽於市 (09/17 20:00)
- 鹿屋で米軍空中給油機訓練始まる (09/17 12:35)
- 卵殻アートでＷ最高賞の快挙 出水・溝口さん姉妹 (09/17 11:00)
- 高校生採用選考が解禁 鹿児島県内 (09/17 06:30)
- 拉致解決へ「今が正念場」都内で集会 東京 (09/16 23:00)
- 鹿児島県内最高齢１１２歳田中さんを三反園知事訪問 南さつま・加世田小湊 (09/16 22:30)
- 異文化体験意義を再考 いちき串木野・薩摩藩英国留学生記念館 (09/16 20:15)
- 水球少年男子・鹿児島が優勝 茨城国体 (09/16 14:14)
- 太平獅子舞踊り練習に熱 花尾神社秋の大祭へ向け 鹿児島市 (09/16 13:00)
- 戦場体験「語らずに死ねるか！」 鹿児島市で集い (09/16 06:30)
- 義弘しのび４００回法要 伊集院・妙円寺 (09/15 23:00)
- 小学校で敬老会 歌や遊戯で祝う 伊集院・飯牟礼地区 (09/15 22:00)
- 鹿児島Ｕ 山形に０－３ (09/15 20:59)
- 鹿児島県出身のカナダ移民テーマ 学会がシンポ 薩摩川内 (09/15 20:00)
- 秋の黒酢仕込み始まる 霧島市福山 (09/15 13:00)
- 月をめで雅楽堪能 照国神社で観月祭 鹿児島市 (09/15 06:30)
- 返礼品に電子感謝券導入 大崎町 (09/14 23:00)
- ６年ぶり「ソラヨイ」 知覧・中福良地区 (09/14 22:00)
- 大正から敬老会１００回 薩摩川内・飯母自治会 (09/14 20:00)
- 日本茶コンで鹿児島県勢健闘 最高賞に４社５点入賞 (09/14 11:00)
- ラグビー南アフリカ代表の壮行会開催 鹿児島 (09/14 06:30)
- 鹿児島ロケット打ち上げ、目標届かず 肝付 (09/13 23:50)
- 豊かな感性４９８点、南日本ジュニア美術展開幕 鹿児島市立美術館 (09/13 23:00)
- 地域おこし協力隊員がゲストハウス 志布志 (09/13 20:00)
- 鹿児島ロケット打ち上げ 肝付町の辺塚海岸 (09/13 14:17)
- 鹿児島弁すぎる動画広告好評 鹿児島市・セイカ食品 (09/13 11:00)
- ラグビー南ア代表のサイン会にファン興奮 鹿児島キャンプ最終日 (09/13 06:30)
- 土橋中生徒ら段ボールで手作り新聞閲覧台作製 日置 (09/12 23:00)
- 姶良・山田に進次郎夫妻やチコちゃんかかし (09/12 22:00)