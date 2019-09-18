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佐多岬にライダー集結 住民らと交流　南大隅町

(2019/09/18 13:00)
大泊港にずらりと並んだ全国のライダーたちのオートバイ＝南大隅町佐多馬籠
　全国のオートバイ愛好家が集まる「最南端バイクミーティング」が１４、１５の両日、南大隅町の佐多岬一帯であった。遠くは北海道など各地から多くのライダーが集まり、本土最南端で交流を深めた。
　冒険家の風間深志さん（６８）＝東京＝が、佐多の旧大泊小学校と交流したのをきっかけに呼び掛け２０１５年から開いている。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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