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新車やカフェ…ポルダーテラス２１日オープン　鹿児島市

(2019/09/17 23:00)
新車や衣料品などが並ぶ複合施設＝鹿児島市東開町のポルダーテラス
　新車展示や洗車コーナーのほか、カフェやアウトドアグッズ販売を融合した複合施設が２１日、鹿児島市東開町にオープンする。１７日に竣工（しゅんこう）式があり約１００人が出席した。
　「ＰＯＬＤＥＲ　Ｔｅｒｒａｃｅ（ポルダーテラス）」。出店するのは、鹿児島市のトヨタカローラ鹿児島、鹿児島ダイハツ販売、ｄａｎｋｅｎ（ダンケン）、粹家創房（いきやそうぼう）。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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