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田上台強殺19年 情報提供呼び掛け　鹿児島県警

(2019/09/18 06:30)
チラシを配り情報提供を呼び掛ける捜査員＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前
　鹿児島市田上台４丁目のアパート経営荒木スミエさん＝当時（７３）＝が自宅で殺害された強盗殺人事件は１７日、発覚から１９年を迎えた。鹿児島西署の捜査本部（本部長・有馬晋作刑事部長）は捜査検討会を開き、同市のＪＲ鹿児島中央駅前でチラシ１０００枚を配り情報提供を呼び掛けた。
　鹿児島西署の日髙末広署長は「１人でも多く情報提供を呼び掛け、早期解決を図りたい」と話した。捜査本部＝099(285)0110
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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