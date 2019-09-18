田上台強殺19年 情報提供呼び掛け 鹿児島県警
(2019/09/18 06:30)
鹿児島市田上台４丁目のアパート経営荒木スミエさん＝当時（７３）＝が自宅で殺害された強盗殺人事件は１７日、発覚から１９年を迎えた。鹿児島西署の捜査本部（本部長・有馬晋作刑事部長）は捜査検討会を開き、同市のＪＲ鹿児島中央駅前でチラシ１０００枚を配り情報提供を呼び掛けた。
チラシを配り情報提供を呼び掛ける捜査員＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前
鹿児島西署の日髙末広署長は「１人でも多く情報提供を呼び掛け、早期解決を図りたい」と話した。捜査本部＝099(285)0110。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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