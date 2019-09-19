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茨城国体、鹿児島県選手３００人が結団式

(2019/09/19 11:00)
選手団を代表して決意を述べるボクシングの荒竹一真（鹿屋工高）＝県体育館
　第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）の結団式が１８日、鹿児島市の県体育館で行われた。監督・選手６１０人（会期前開催含む）のうち、約３００人が出席、「天皇杯８位以内を目指し、来年の鹿児島国体につながる活躍を」と健闘を誓い合った。
　選手・監督の紹介後、三反園訓知事が、旗手を務める陸上少年男子Ａの有村拓巳選手（鹿児島南高）に団旗を手渡した。選手証は、１９８８（昭和６３）年京都国体から２８度目の出場となるカヌー成年女子の神田橋貴子選手（県協会）が受け取った。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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