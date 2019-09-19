茨城国体、鹿児島県選手３００人が結団式
(2019/09/19 11:00)
第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）の結団式が１８日、鹿児島市の県体育館で行われた。監督・選手６１０人（会期前開催含む）のうち、約３００人が出席、「天皇杯８位以内を目指し、来年の鹿児島国体につながる活躍を」と健闘を誓い合った。
選手団を代表して決意を述べるボクシングの荒竹一真（鹿屋工高）＝県体育館
選手・監督の紹介後、三反園訓知事が、旗手を務める陸上少年男子Ａの有村拓巳選手（鹿児島南高）に団旗を手渡した。選手証は、１９８８（昭和６３）年京都国体から２８度目の出場となるカヌー成年女子の神田橋貴子選手（県協会）が受け取った。
（記事全文は１９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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