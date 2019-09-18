県内タクシー初乗り１０円上げ　来月１日から

(2019/09/18 23:30)

１０月１日の消費増税に合わせ、鹿児島県内のタクシー運賃が改定される。大半の事業者が初乗り１０円上げとする見通し。県タクシー協会によると、１日午前５時以降に出庫する車に適用する。鹿児島県の事業者からの申請・要請を受けて審査していた九州運輸局が公示した。税率引き上げ分を転嫁する運賃に設定した。