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県内タクシー初乗り１０円上げ　来月１日から

(2019/09/18 23:30)
南日本新聞ニュース
　１０月１日の消費増税に合わせ、鹿児島県内のタクシー運賃が改定される。大半の事業者が初乗り１０円上げとする見通し。県タクシー協会によると、１日午前５時以降に出庫する車に適用する。
　鹿児島県の事業者からの申請・要請を受けて審査していた九州運輸局が公示した。税率引き上げ分を転嫁する運賃に設定した。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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