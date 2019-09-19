桜島南岳で噴火相次ぐ　しばらく活発か

(2019/09/19 06:30)

活発に噴煙を上げる桜島＝１８日午前、鹿児島市与次郎１丁目

桜島の南岳山頂火口は１６日以降、活発な火山活動が続いている。１８日は１５回の噴火（うち爆発５回）を観測、噴煙は最高２６００メートルまで上がった。鹿児島地方気象台は「大規模噴火につながる傾向はないが、しばらく活発な状態が続く可能性がある」としている。気象台によると、桜島は９日から山体膨張とみられる地殻変動が続いていた。１６日の２回の噴火で、山体膨張はおおむね解消されたが、１７日は噴火が６回（うち爆発２回）観測された。噴火警戒レベルは３（入山規制）を維持している。爆発が最も多く観測されたのは２０１５年３月２７日の３１回で、全て昭和火口だった。