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桜島噴煙３４００メートルに

(2019/09/20 16:52)
噴煙を上げる桜島＝２０日午後４時７分、鹿児島市与次郎１丁目の南日本新聞会館桜島監視カメラ
　２０日午後４時４分、桜島の南岳山頂火口で爆発があり、噴煙の高さは３４００メートルに達した。鹿児島地方気象台によると今年６０回目。噴煙量はやや多量以上。風向きは、鹿児島市北部方面。３千メートル以上の噴煙を観測したのは７月２８日以来。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持。
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