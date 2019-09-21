TOP鹿児島のニュース スポーツ

鹿児島マラソン完走へ初心者向け講座　鹿児島市　

(2019/09/21 13:00)
マラソン完走を目指し、練習する参加者＝鹿児島市のかんまちあ
　来年３月の鹿児島マラソンで完走を目指す初心者向け講座が１６日、鹿児島市のかんまちあであった。２０～７０代の７０人が、ランニングフォームや走り方のポイントを学んだ。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ