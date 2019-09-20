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「秋太郎」水揚げ始まる　東市来

(2019/09/20 23:00)
船上にずらりと並ぶバショウカジキ＝日置市東市来の江口漁港
　日置市東市来の江口漁港で「秋太郎」ことバショウカジキの水揚げが始まった。２０日早朝には漁を終えた漁船から、体長２．５メートル前後で銀色に輝く２７匹が水揚げされた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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