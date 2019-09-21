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都城でビーチバレー日本ツアー開幕　鹿児島出身の永田選手躍動

(2019/09/21 22:00)
初戦をストレート勝ちした永田唯（左）・鈴木悠佳子ペア＝都城市志比田町
　日本ビーチバレーボール連盟などが主催するツアー第６戦「第２０回霧島酒造オープン」は２１日、都城市志比田町の霧島ファクトリーガーデンで開幕した。男女計１２組が出場。２２日に準々決勝まで、２３日に準決勝と決勝戦を行う予定。
　鹿児島市出身の永田唯選手（３０）＝スポーツクラブＮＡＳ＝は、今年からペアを組む鈴木悠佳子選手（３１）と登場。今季第５戦・松山大会で優勝した“勢い”を感じさせるプレーで２セットをストレート勝ちした。
　入場チケットは、１ドリンク付きで１０００円。障害者、６５歳以上、高校生以下は証明書があれば無料となる。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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