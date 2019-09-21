種子島高が地区共進会３部門１席、未経産牛の最高賞も獲得

(2019/09/21 20:00)

未経産牛グランドチャンピオンに輝いた種子島高校のブラッドリー・ブラクストン・スペリオール号と長野楓さん（右端）、宮本政仁君＝中種子町の種子島家畜市場

西之表市の種子島高校が、熊毛地区ホルスタイン共進会の９部門中、３部門で１席を獲得。未経産牛部門のグランドチャンピオンにも輝いた。生徒２人だけの挑戦での快挙。２人は１０月２日、姶良市である県共進会での上位進出を目指し、牛の調教に余念がない。