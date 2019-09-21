種子島高が地区共進会３部門１席、未経産牛の最高賞も獲得
(2019/09/21 20:00)
西之表市の種子島高校が、熊毛地区ホルスタイン共進会の９部門中、３部門で１席を獲得。未経産牛部門のグランドチャンピオンにも輝いた。生徒２人だけの挑戦での快挙。２人は１０月２日、姶良市である県共進会での上位進出を目指し、牛の調教に余念がない。
未経産牛グランドチャンピオンに輝いた種子島高校のブラッドリー・ブラクストン・スペリオール号と長野楓さん（右端）、宮本政仁君＝中種子町の種子島家畜市場
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 種子島高が地区共進会３部門１席、未経産牛の最高賞も獲得 (09/21 20:00)
- 鹿児島マラソン完走へ初心者向け講座 鹿児島市 (09/21 13:00)
- ラグビーＷ杯・中村選手の活躍に歓声 鹿児島市 (09/21 06:30)
- 「秋太郎」水揚げ始まる 東市来 (09/20 23:00)
- 東南アジアの留学生、魚食文化や市場機能学ぶ 鹿児島市 (09/20 22:00)
- 長島町、ＶＲ使い空き家紹介 移住・定住促進へ新サービス (09/20 20:00)
- 桜島噴煙３４００メートルに (09/20 16:52)
- プロサーフィン大会開幕 南種子・竹崎海岸 (09/20 11:00)
- 川内川使った米、２年ぶり「実りの秋」 伊佐 (09/20 06:30)
- 芸術通して生活支援、地域交流目指し新施設 鹿児島市・しょうぶ学園 (09/19 23:30)
- キクイモの花見頃 金峰・新山 (09/19 22:00)
- 障害者も海水浴を、ビーチ用車椅子購入 徳之島・幸徳保育園 (09/19 20:00)
- 茨城国体、鹿児島県選手３００人が結団式 (09/19 11:00)
- 桜島南岳で噴火相次ぐ しばらく活発か (09/19 06:30)
- 県内タクシー初乗り１０円上げ 来月１日から (09/18 23:30)
- 体育大会で大漁旗法被着てよさこいソーラン 中種子中 (09/18 22:00)
- 鮮やか太陽国体ブレザー４７年ぶりに対面 樋脇町・末吉さん (09/18 20:25)
- 佐多岬にライダー集結 住民らと交流 南大隅町 (09/18 13:00)
- 田上台強殺19年 情報提供呼び掛け 鹿児島県警 (09/18 06:30)
- 新車やカフェ…ポルダーテラス２１日オープン 鹿児島市 (09/17 23:00)
- アミュプラザが開業１５周年 鹿児島市 (09/17 22:00)
- オオクワガタ育て十数年 錦江町・木尾さん (09/17 21:00)
- 廃校舎に共有オフィス ＩＴ企業誘致狙う 曽於市 (09/17 20:00)
- 鹿屋で米軍空中給油機訓練始まる (09/17 12:35)
- 卵殻アートでＷ最高賞の快挙 出水・溝口さん姉妹 (09/17 11:00)
- 高校生採用選考が解禁 鹿児島県内 (09/17 06:30)
- 拉致解決へ「今が正念場」都内で集会 東京 (09/16 23:00)
- 鹿児島県内最高齢１１２歳田中さんを三反園知事訪問 南さつま・加世田小湊 (09/16 22:30)
- 異文化体験意義を再考 いちき串木野・薩摩藩英国留学生記念館 (09/16 20:15)
- 水球少年男子・鹿児島が優勝 茨城国体 (09/16 14:14)