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種子島高が地区共進会３部門１席、未経産牛の最高賞も獲得

(2019/09/21 20:00)
未経産牛グランドチャンピオンに輝いた種子島高校のブラッドリー・ブラクストン・スペリオール号と長野楓さん（右端）、宮本政仁君＝中種子町の種子島家畜市場
　西之表市の種子島高校が、熊毛地区ホルスタイン共進会の９部門中、３部門で１席を獲得。未経産牛部門のグランドチャンピオンにも輝いた。生徒２人だけの挑戦での快挙。２人は１０月２日、姶良市である県共進会での上位進出を目指し、牛の調教に余念がない。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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