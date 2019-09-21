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伊佐でスマート農業研修会　ドローンなど活用策学ぶ

(2019/09/21 23:00)
ドローンの実演飛行を見学する農家ら＝伊佐市菱刈
　ドローンなど先端技術を使ったスマート農業の研修会が１９日、伊佐市菱刈環境改善センターであった。農家や行政関係者ら約４０人が、水稲や野菜といった基幹作物の農薬散布など活用策を学んだ。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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