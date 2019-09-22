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「ピカチュウ」が一日警察署長に　横川署

(2019/09/22 13:00)
子どもたちとの交流も深めたピカチュウ一日警察署長
　ポケットモンスター（ポケモン）の人気キャラクター「ピカチュウ」が２１日、横川署の一日警察署長に任命され、秋の交通・地域安全運動の出発式に出席した。
　愛くるしい“署長”の登場に、式の参加者約２００人からは、大きな歓声が上がっていた。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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