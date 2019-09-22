「ピカチュウ」が一日警察署長に　横川署

(2019/09/22 13:00)

子どもたちとの交流も深めたピカチュウ一日警察署長

ポケットモンスター（ポケモン）の人気キャラクター「ピカチュウ」が２１日、横川署の一日警察署長に任命され、秋の交通・地域安全運動の出発式に出席した。愛くるしい“署長”の登場に、式の参加者約２００人からは、大きな歓声が上がっていた。