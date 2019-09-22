ラグビーＷ杯・南ア奮闘にファン大声援　事前合宿地の鹿児島市でＰＶ

(2019/09/22 06:30)

南アフリカの攻撃に沸くラグビーファンら＝鹿児島市山之口町

ラグビーワールドカップ（Ｗ杯）日本大会の南アフリカ－ニュージーランド（ＮＺ）戦のパブリックビューイング（ＰＶ）が２１日夜、鹿児島市山之口町のホテルマイステイズ鹿児島天文館であった。ファン約８０人は世界ランキング上位の強豪対決に歓声を上げ、同市で事前合宿をした南ア代表の奮闘に大きな声援を送った。