TOP鹿児島のニュース スポーツ

ラグビーＷ杯・南ア奮闘にファン大声援　事前合宿地の鹿児島市でＰＶ

(2019/09/22 06:30)
南アフリカの攻撃に沸くラグビーファンら＝鹿児島市山之口町
　ラグビーワールドカップ（Ｗ杯）日本大会の南アフリカ－ニュージーランド（ＮＺ）戦のパブリックビューイング（ＰＶ）が２１日夜、鹿児島市山之口町のホテルマイステイズ鹿児島天文館であった。ファン約８０人は世界ランキング上位の強豪対決に歓声を上げ、同市で事前合宿をした南ア代表の奮闘に大きな声援を送った。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ