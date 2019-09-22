韓国訪問団が綱練り視察　薩摩川内市

(2019/09/22 20:00)

雨の中、川内大綱引の綱練りを見学する韓国・昌寧郡公式来日団（右奥）＝薩摩川内市の県道京泊大小路線

薩摩川内市と友好都市盟約を結ぶ韓国・昌寧（チャンニョン）郡の訪問団が、２２日の川内大綱引や綱練りを見学した。同市と昌寧郡はそれぞれ綱引きの伝統行事がある縁で１９９９年から交流を続け、２０１２年に盟約を締結。今回は孫士鉉（ソン・サヒョン）副郡守（５９）ら計１７人が訪れた。