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韓国訪問団が綱練り視察　薩摩川内市

(2019/09/22 20:00)
雨の中、川内大綱引の綱練りを見学する韓国・昌寧郡公式来日団（右奥）＝薩摩川内市の県道京泊大小路線
　薩摩川内市と友好都市盟約を結ぶ韓国・昌寧（チャンニョン）郡の訪問団が、２２日の川内大綱引や綱練りを見学した。
　同市と昌寧郡はそれぞれ綱引きの伝統行事がある縁で１９９９年から交流を続け、２０１２年に盟約を締結。今回は孫士鉉（ソン・サヒョン）副郡守（５９）ら計１７人が訪れた。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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