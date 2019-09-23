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親子連れら米陸軍と交流　陸自奄美駐屯地

(2019/09/23 13:00)
クイズで交流する米陸軍と子どもたち＝奄美市名瀬大熊
　日米共同訓練を実施中の陸上自衛隊奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）の体育館で２２日、米陸軍と地元住民の交流会があった。親子連れら約１７０人は、米兵約２０人とゲームや運動などで触れ合った。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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