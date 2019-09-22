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くまモン、ハンド世界大会をＰＲ　霧島市

(2019/09/22 23:00)
女子ハンドボール世界選手権をＰＲするくまモン＝霧島市の隼人工業高校
　熊本県のＰＲキャラクター「くまモン」が２２日、霧島市内の日本ハンドボール選手権九州予選会場をサプライズ訪問し、11月30日～12月15日に熊本県である女子ハンドボール世界選手権への来場を呼び掛けた。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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