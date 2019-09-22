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鹿児島Ｕ　栃木に１－３

(2019/09/22 21:11)
前半、駆け上がるＭＦ中原秀＝栃木県グリーンスタジアム
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２２日、栃木県グリーンスタジアムで栃木と対戦し、１－３で敗れた。
　前半５分、セットプレーから失点。１４分には、高い位置でボールを奪われてそのままシュートを放たれた。後半は、６分にＤＦ水本が１点を返したが及ばなかった。
　鹿児島Ｕの次戦は２８日、鹿児島市の白波スタジアムで京都と戦う。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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