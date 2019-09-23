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暴風警報の中、川内大綱引 男衆熱く

(2019/09/23 06:30)
一番太鼓の合図で激しくぶつかり合う男衆＝薩摩川内市大小路町
　４２０年の節目を迎えた鹿児島県指定無形民俗文化財の川内大綱引が２２日夜、薩摩川内市の国道３号であった。台風１７号の接近に伴い暴風警報が出ており、同市甑島は風速２５メートル以上の暴風域に入っていたが、決行した。横なぐりの雨が時折降る中、さらし姿の男衆約３０００人が熱い戦いを繰り広げた。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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