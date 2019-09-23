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ピアニストが生演奏贈る 元留学生橋渡し　中種子町岩岡小

(2019/09/23 20:00)
佐伯日菜子さんのピアノ演奏に耳を傾ける岩岡小学校児童＝中種子町坂井
　中種子町の山村留学制度「うみがめ留学」を導入して１７年になる岩岡小学校に、元留学生の仲介で若手ピアニストが訪れ、児童20人に生演奏をプレゼントした。
　東京芸術大学２年生の佐伯日菜子さん（２１）。水戸第一高校（水戸市）時代の同級生で、２００９年度に岩岡小で留学生活を送った柏木藍海さん（２１）＝新潟大学２年＝が夏休み中、同町のカフェでアルバイトしていたため、遊びに訪れた。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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