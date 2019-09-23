ピアニストが生演奏贈る 元留学生橋渡し　中種子町岩岡小

(2019/09/23 20:00)

佐伯日菜子さんのピアノ演奏に耳を傾ける岩岡小学校児童＝中種子町坂井

中種子町の山村留学制度「うみがめ留学」を導入して１７年になる岩岡小学校に、元留学生の仲介で若手ピアニストが訪れ、児童20人に生演奏をプレゼントした。東京芸術大学２年生の佐伯日菜子さん（２１）。水戸第一高校（水戸市）時代の同級生で、２００９年度に岩岡小で留学生活を送った柏木藍海さん（２１）＝新潟大学２年＝が夏休み中、同町のカフェでアルバイトしていたため、遊びに訪れた。