ひがん花まつり 児童が名所を案内　さつま町柊野

(2019/09/23 22:00)

ガイドする柏原小学校の５年生＝さつま町柊野

さつま町柊野（くきの）地区で２３日、「ひがん花まつり」があった。台風一過の好天の下、町内外から訪れた家族連れが、見頃を迎えた約２０万本の眺めを楽しんだ。散策コース上では、柏原小学校の５年生１２人が３班に分かれて「田の神さあ」や金色に光る「金明竹（きんめいちく）」、隠れ念仏の信仰活動「仏飯講（ぶっぱんこう）」を紹介した。