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ひがん花まつり 児童が名所を案内　さつま町柊野

(2019/09/23 22:00)
ガイドする柏原小学校の５年生＝さつま町柊野
　さつま町柊野（くきの）地区で２３日、「ひがん花まつり」があった。台風一過の好天の下、町内外から訪れた家族連れが、見頃を迎えた約２０万本の眺めを楽しんだ。
　散策コース上では、柏原小学校の５年生１２人が３班に分かれて「田の神さあ」や金色に光る「金明竹（きんめいちく）」、隠れ念仏の信仰活動「仏飯講（ぶっぱんこう）」を紹介した。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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