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志士の書など３０点展示　鹿児島市南洲顕彰館

(2019/09/24 06:30)
西郷隆盛や幕末の「三舟」らの書画が並ぶ特別展＝鹿児島市
　鹿児島市の西郷南洲顕彰館で、特別展「西郷南洲翁と幕末動乱期の人々」が開かれている。西郷と交渉した幕臣や西郷の弟従道ら日本近代化を進めた志士らの書など約３０点が並ぶ。来年１月１０日まで。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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