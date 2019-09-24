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台風一過、矢旗鮮やか　いちき串木野・大里虫追い踊り

(2019/09/24 13:00)
鮮やかな衣装で田んぼの中を練り歩く虫追い踊りの踊り手たち＝いちき串木野市大里
　豊作を祈願する「大里虫追い踊り」が２３日、いちき串木野市大里地区であった。台風一過の青空の下、黄金に色付き始めた稲穂が揺れる田園に、太鼓やかねの音が鳴り響いた。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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