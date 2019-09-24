台風一過、矢旗鮮やか いちき串木野・大里虫追い踊り
(2019/09/24 13:00)
豊作を祈願する「大里虫追い踊り」が２３日、いちき串木野市大里地区であった。台風一過の青空の下、黄金に色付き始めた稲穂が揺れる田園に、太鼓やかねの音が鳴り響いた。
鮮やかな衣装で田んぼの中を練り歩く虫追い踊りの踊り手たち＝いちき串木野市大里
（記事全文は２４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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