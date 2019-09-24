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６０年ぶり「組踊」上演　色鮮やかな衣装で歌舞劇　和泊町畦布

(2019/09/24 23:00)
敬老会で組踊を披露する地元住民＝和泊町畦布
　和泊町の畦布集落に伝わる、沖縄の伝統芸能の組踊「高平良御鎖（たかひらうざし）」が、約６０年ぶりに同集落の敬老会で披露された。色鮮やかな衣装をまとった女性ら約２０人が歌舞劇を演じた。
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