Ｈ２Ｂ打ち上げ成功 種子島
(2019/09/25 01:24)
三菱重工業は２５日午前１時５分、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の無人補給機「こうのとり」を搭載したＨ２Ｂロケット８号機を、種子島宇宙センター（南種子町）から打ち上げた。こうのとりは約１５分後、予定軌道に分離された。打ち上げは当初１１日の予定だったが、移動発射台で発生した火災や、分離後のロケットの一部がロシアの宇宙船と接近する可能性が出てきたため２度延期した。
まばゆい光を放ちながら上昇するＨ２Ｂロケット８号機＝２５日午前１時５分、南種子町の種子島宇宙センター（木下瑛司撮影）
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