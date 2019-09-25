鹿児島市磯地区の遺体　１３年前不明の女性と判明

(2019/09/25 16:17)

鹿児島市吉野町の磯地区山中に一部白骨化した身元不明女性が埋められていた死体遺棄事件で、鹿児島中央署は２５日、遺体は２００６年４月から行方不明になっていた当時志布志市在住の女性＝当時（１７）＝と確認したと発表した。死後１年未満とみられる。