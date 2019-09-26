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Ｈ２Ｂロケット８号機、深夜の光跡に各地で歓声

(2019/09/26 00:50)
鹿児島市街地の上空に弧を描くＨ２Ｂロケット８号機の光跡＝２５日午前１時５分、鹿児島市新照院町
　２５日未明に打ち上げられたＨ２Ｂロケット８号機を、種子島や県本土でも多くのファンが見学した。
　南種子町平山の恵美之江展望公園には、県内外から多くの見学客が。まばゆい光球となって上昇を続けるロケットが夜空に消えると、成功を確信する拍手がわき起こった。

上昇するＨ２Ｂロケット８号機を見上げる観客＝２５日午前１時９分、南種子町平山の恵美之江展望公園
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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