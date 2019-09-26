Ｈ２Ｂロケット８号機、深夜の光跡に各地で歓声

(2019/09/26 00:50)

鹿児島市街地の上空に弧を描くＨ２Ｂロケット８号機の光跡＝２５日午前１時５分、鹿児島市新照院町

上昇するＨ２Ｂロケット８号機を見上げる観客＝２５日午前１時９分、南種子町平山の恵美之江展望公園

２５日未明に打ち上げられたＨ２Ｂロケット８号機を、種子島や県本土でも多くのファンが見学した。南種子町平山の恵美之江展望公園には、県内外から多くの見学客が。まばゆい光球となって上昇を続けるロケットが夜空に消えると、成功を確信する拍手がわき起こった。