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馬術・原田、上村 レスリング・木下Ｖ 茨城国体

(2019/09/29 15:55)
南日本新聞ニュース
　第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体２０１９）は２９日、茨城県各地で行われ、鹿児島県勢は、馬術で成年女子二段階障害飛越の原田いずみ（霧島高原乗馬クラブ）、少年スピードアンドハンディネスの上村司（鹿児島中央高）が優勝。レスリング成年男子フリースタイル７４キロ級は木下貴輪（クリナップ、鹿屋中央高出身）が制した。
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