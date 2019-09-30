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清泉女子大と観光発信、教育などで連携協定　いちき串木野市

(2019/09/30 22:00)
協定を締結した清泉女子大学の佐伯孝弘学長（左）といちき串木野市の田畑誠一市長＝いちき串木野市役所
　いちき串木野市は２７日、清泉女子大学（東京都品川区）と連携・協力を図る協定を結んだ。佐伯孝弘学長ら４人が市役所を訪れ締結式があった。来年度から学生が同市をフィールドワークの拠点とするなど、教育・観光分野で連携を図る。
　清泉女子大は「旧島津公爵邸」（都指定有形文化財）を本館として活用しており、昨年３月に鹿児島県と包括連携協定を結んだ。
（記事全文は１０月１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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