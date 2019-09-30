清泉女子大と観光発信、教育などで連携協定 いちき串木野市
(2019/09/30 22:00)
いちき串木野市は２７日、清泉女子大学（東京都品川区）と連携・協力を図る協定を結んだ。佐伯孝弘学長ら４人が市役所を訪れ締結式があった。来年度から学生が同市をフィールドワークの拠点とするなど、教育・観光分野で連携を図る。
協定を締結した清泉女子大学の佐伯孝弘学長（左）といちき串木野市の田畑誠一市長＝いちき串木野市役所
清泉女子大は「旧島津公爵邸」（都指定有形文化財）を本館として活用しており、昨年３月に鹿児島県と包括連携協定を結んだ。
（記事全文は１０月１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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