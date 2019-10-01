第７０回南日本文化賞２個人２団体に
(2019/10/01 06:30)
個人は芸術部門に有山長佑氏（８３）＝陶芸家、学術部門に井口正人氏（６１）＝火山学者。団体は地域文化部門に社会福祉法人「太陽会」（鹿児島市、福森悦子理事長）、種子島アクションクラブ（中種子町、高磯勝俊代表）を選んだ。
【個人】
芸術部門 有山 長佑（陶芸家・長太郎焼窯元）
学術部門 井口 正人（火山学者、京都大防災研究所火山活動研究センター教授）
【団体】
地域文化部門 「社会福祉法人 太陽会（しょうぶ学園）」
地域文化部門 「種子島アクションクラブ （タネガシマン）」
【特別賞】
地域文化部門 「仮面の来訪神（トシドン・メンドン・ボゼ）保存会」
（記事全文は１０月１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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