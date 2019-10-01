第７０回南日本文化賞２個人２団体に

(2019/10/01 06:30)

学術、芸術、社会活動など各分野で郷土の発展に貢献した個人、団体を顕彰する第７０回南日本文化賞（南日本新聞社主催）が３０日、２個人、２団体に決まった。特別賞として仮面の来訪神（トシドン、メンドン、ボゼ）の３保存会を選んだ。個人は芸術部門に有山長佑氏（８３）＝陶芸家、学術部門に井口正人氏（６１）＝火山学者。団体は地域文化部門に社会福祉法人「太陽会」（鹿児島市、福森悦子理事長）、種子島アクションクラブ（中種子町、高磯勝俊代表）を選んだ。【個人】芸術部門 有山 長佑（陶芸家・長太郎焼窯元）学術部門 井口 正人（火山学者、京都大防災研究所火山活動研究センター教授）【団体】地域文化部門 「社会福祉法人 太陽会（しょうぶ学園）」地域文化部門 「種子島アクションクラブ （タネガシマン）」【特別賞】地域文化部門 「仮面の来訪神（トシドン・メンドン・ボゼ）保存会」