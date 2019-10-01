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第７０回南日本文化賞２個人２団体に

(2019/10/01 06:30)
南日本新聞ニュース
　学術、芸術、社会活動など各分野で郷土の発展に貢献した個人、団体を顕彰する第７０回南日本文化賞（南日本新聞社主催）が３０日、２個人、２団体に決まった。特別賞として仮面の来訪神（トシドン、メンドン、ボゼ）の３保存会を選んだ。
　個人は芸術部門に有山長佑氏（８３）＝陶芸家、学術部門に井口正人氏（６１）＝火山学者。団体は地域文化部門に社会福祉法人「太陽会」（鹿児島市、福森悦子理事長）、種子島アクションクラブ（中種子町、高磯勝俊代表）を選んだ。
【個人】
芸術部門　有山　長佑（陶芸家・長太郎焼窯元）
学術部門　井口　正人（火山学者、京都大防災研究所火山活動研究センター教授）
【団体】
地域文化部門　「社会福祉法人　太陽会（しょうぶ学園）」
地域文化部門　「種子島アクションクラブ　（タネガシマン）」
【特別賞】
地域文化部門　「仮面の来訪神（トシドン・メンドン・ボゼ）保存会」
（記事全文は１０月１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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