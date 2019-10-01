伝統の刀舞、最後の運動会で全児童披露　鹿屋・高須小

(2019/10/01 20:00)

刀舞を披露する児童ら＝鹿屋市高須町の高須小学校

来年３月で閉校となる鹿屋市高須町の高須小学校で９月２９日、最後の運動会があり、地域住民も合わせ約１５０人が参加した。全児童１３人は市の無形民俗文化財「刀舞（かっなめ）」を披露。卒業生や保護者１１人も一緒に舞い、大きな拍手を浴びた。刀舞は刀、弓、なぎなた、田の神、鬼神の五つの舞で構成。毎年８月、地元の祇園祭おぎおんさあで子どもと大人が歌や太鼓に合わせて踊り、五穀豊穣（ほうじょう）や悪疫退散を祈る。