農家にアシストスーツ貸し出し実証実験 鹿屋市
(2019/10/02 11:00)
耕種部門でのスマート農業導入を進める鹿屋市は１日、農業法人や選果場に、集荷作業などの負担を軽減するアシストスーツを貸与する実証試験を始めた。省力効果や導入に向けた課題を探る目的。本年度中に６～７件実施する予定という。
鹿屋市職員の助言を受けながらアシストスーツを体験する社員＝鹿屋市串良
市が購入したクボタ製のアシストスーツ（定価約１１４万円）１台を、市が選んだ生産者らに約２週間ずつ順番に貸し出し、アンケートを取る。１件目はサツマイモやゴボウ、大根を中心に延べ１００ヘクタール作付けしている元幸産業（串良町有里）で１１日まで貸与する。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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