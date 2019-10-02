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農家にアシストスーツ貸し出し実証実験　鹿屋市

(2019/10/02 11:00)
鹿屋市職員の助言を受けながらアシストスーツを体験する社員＝鹿屋市串良
　耕種部門でのスマート農業導入を進める鹿屋市は１日、農業法人や選果場に、集荷作業などの負担を軽減するアシストスーツを貸与する実証試験を始めた。省力効果や導入に向けた課題を探る目的。本年度中に６～７件実施する予定という。
　市が購入したクボタ製のアシストスーツ（定価約１１４万円）１台を、市が選んだ生産者らに約２週間ずつ順番に貸し出し、アンケートを取る。１件目はサツマイモやゴボウ、大根を中心に延べ１００ヘクタール作付けしている元幸産業（串良町有里）で１１日まで貸与する。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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