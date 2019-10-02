さつまで初の「女性議会」、６日本番

(2019/10/02 20:00)

女性議会のリハーサルに臨む質問者＝さつま町議会議場

さつま町女性団体連絡協議会（７団体）は６日、同町で初めて「女性議会」を町議会議場で開く。１０～６０代の７人が、日ごろ考える地元の課題について町長らと質疑を交わす。１日は議場でリハーサルがあり、本番同様、元町議で同協議会会長の木下敬子さん（７１）を議長役に、薩摩中央高校生や商工会女性部、地域女性グループのメンバーらが手順を確認した。