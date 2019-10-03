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川内原発１号機　テロ対策遅れ、来年３月に初の停止へ

(2019/10/03 17:34)
南日本新聞ニュース
　九州電力は３日、テロ対策で原発に義務付けられた「特定重大事故等対処施設」の完成が設置期限に間に合わないため、川内原発１号機（薩摩川内市）を来年３月に停止すると正式発表した。同施設の完成遅れによる運転停止は全国初。停止期間は定期検査と併せ、３月１６日から１２月２６日。２号機は５月２０日から２０２１年１月２６日。
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