噴火想定し避難誘導　えびの高原で自主防災組織が訓練

(2019/10/04 06:30)

えびの高原荘へ向かう観光施設の従業員＝えびの市末永

えびの高原の観光、宿泊施設などでつくる自主防災組織の避難誘導訓練が３日、えびの市のえびの高原一帯であった。霧島連山・硫黄山が小規模の水蒸気爆発をしたとの想定。参加した約３０人は、情報共有の手順や避難経路を確認し、火山防災への意識を高めた。