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筋肉に焦点　鹿児島市が国体ＰＲ動画公開　

(2019/10/04 13:00)
鹿児島国体のＰＲ動画の一場面（鹿児島市提供）
　最高の筋肉で栄光をつかむ－。２０２０年の鹿児島国体開幕まで１年となった３日、鹿児島市は筋肉をテーマにしたＰＲ動画「燃ゆる青春　筋肉国体」を制作し、動画投稿サイト「ユーチューブ」や国体の市実行委員会ホームページで公開を始めた。
　昨今、テレビの体操番組やアニメでクローズアップされる筋肉に焦点を当て、若年層に国体をＰＲする狙い。
（記事全文は４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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