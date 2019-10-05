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島々の魅力写す 石川直樹さん個展開幕　霧島アートの森

(2019/10/05 13:00)
初日から写真ファンらでにぎわう会場＝湧水町の霧島アートの森
　写真家石川直樹さん（42）の個展「『島は、山。』ｉｓｌａｎｄ≒ｍｏｕｎｔａｉｎ」（鹿児島県文化振興財団、南日本新聞社など主催）が４日、湧水町の霧島アートの森で始まった。鹿児島の島々の風景や住民の暮らしを切り取った写真約２００枚が来場者を楽しませている。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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