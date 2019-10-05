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弓道遠的少年女子が優勝　茨城国体

(2019/10/05 16:37)
南日本新聞ニュース
　茨城県で開催中の第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）は５日、茨城県武道館弓道場で弓道があり、少年女子遠的で、鹿児島（大磯美咲＝出水商高、山下皆愛＝加治木工高、楠木あみ＝隼人工高）が優勝した。
　今大会の鹿児島県勢の優勝は六つとなった。
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