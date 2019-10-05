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鹿児島国体 地元食材で料理試作　日置市の女性団体

(2019/10/05 20:00)
鹿児島国体で振る舞う料理を試作した日置市内の女性団体のメンバー＝市中央公民館
　２０２０年の鹿児島国体でレスリングと軟式野球が開かれる日置市で５日、市内の女性団体の代表らが、会場で選手や関係者に振る舞う料理を試作した。日置市産の野菜や肉、チリメンといった食材を使い、日置の食の魅力をＰＲする。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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