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まだ真夏日 パパイア実る　鹿児島市健康の森公園

(2019/10/06 13:00)
園内で青々と実るパパイア＝鹿児島市犬迫町のかごしま健康の森公園
　鹿児島県内は５日、高気圧に覆われ鹿児島市東郡元町で最高気温３０．８度の真夏日となるなど、各地で気温が上がった。同市犬迫町のかごしま健康の森公園では、青パパイアがたわわに実り南国の雰囲気を漂わせている。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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